Reggio Calabria scoperto bunker sotterraneo ad Ardore | botola e 120 metri di tunnel per la fuga

Notizia in breve

A Ardore, un bunker sotterraneo con botola e un tunnel di 120 metri è stato scoperto sotto un’abitazione. La struttura, nascosta nel terreno, includeva un passaggio nascosto destinato alla fuga. La scoperta è avvenuta durante controlli delle forze dell’ordine. La presenza di tunnel e accessi nascosti indica un sistema di fuga clandestino. La polizia sta indagando sulla provenienza e sul possibile utilizzo della struttura. Nessuna persona è stata fermata o denunciata finora.