Camera da letto bagno e tunnel di fuga lungo 120 metri | scoperto un bunker segreto ad Ardore
E’ stato scoperto un bunker sotterraneo nascosto dietro una casa nella zona di Ardore. Il complesso comprende una camera da letto, un bagno e un tunnel di fuga lungo 120 metri. All’interno sono stati individuati passaggi segreti e sistemi di occultamento. La via di fuga è stata progettata per consentire una fuga rapida e sicura in caso di emergenza. La scoperta è stata fatta durante un’ispezione nella proprietà.
Sembrava una casa come tante, immersa nella quiete del territorio di Ardore. Ma dietro quelle mura apparentemente anonime si nascondeva un segreto: un bunker sotterraneo sofisticato, dotato di passaggi segreti, sistemi di occultamento e una lunga via di fuga progettata per garantire la massima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Bunker da film scoperto nel Reggino: tunnel segreto di 120 metri e botola invisibile per la fuga
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Aggiunta della camera da letto principale reddit
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