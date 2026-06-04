Camera da letto bagno e tunnel di fuga lungo 120 metri | scoperto un bunker segreto ad Ardore

Notizia in breve

E’ stato scoperto un bunker sotterraneo nascosto dietro una casa nella zona di Ardore. Il complesso comprende una camera da letto, un bagno e un tunnel di fuga lungo 120 metri. All’interno sono stati individuati passaggi segreti e sistemi di occultamento. La via di fuga è stata progettata per consentire una fuga rapida e sicura in caso di emergenza. La scoperta è stata fatta durante un’ispezione nella proprietà.