È stato scoperto un tunnel di circa 120 metri nascosto sotto un edificio ad Ardore, con accessi tramite botole elettriche. Sono stati individuati tre ambienti sotterranei collegati tra loro, collegati a questo passaggio nascosto. La botola elettrica è stata trovata sotto un pavimento apparentemente normale. Restano da chiarire cosa contenessero esattamente gli ambienti sotterranei e come siano stati realizzati i sistemi di accesso nascosti.

Come hanno fatto a nascondere una botola elettrica sotto un pavimento anonimo?. Cosa si nascondeva esattamente all'interno dei tre ambienti sotterranei?. Chi ha finanziato un'opera di ingegneria così sofisticata e costosa?. Dove conduceva esattamente il tunnel scavato per cento venti metri?.? In Breve Struttura divisa in tre ambienti con camera da letto e servizi igienici.. Tunnel di 120 metri scavato per raggiungere zone rurali isolate.. Botola in cemento armato attivata tramite meccanismo elettrico invisibile.. Operazione coordinata dai Carabinieri di Locri con supporto dei Cacciatori Calabria.. Un bunker sofisticato scoperto dai carabinieri ad Ardore: botole elettriche e tunnel da 120 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bunker hi-tech ad Ardore: scoperto tunnel da 120 metri e botole elettriche

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