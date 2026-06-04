Reggio Calabria carabinieri scoprono un bunker ad Ardore

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I carabinieri di Reggio Calabria hanno scoperto un bunker ad Ardore, dotato di sistemi di occultamento altamente sofisticati. Il rifugio è stato progettato con attenzione ai dettagli per favorire la fuga di un latitante. La struttura, che sembrava uscita da un set cinematografico, è stata individuata durante un controllo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo utilizzo o su eventuali persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un bunker sofisticato, protetto da sistemi di occultamento degni di un set cinematografico e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. La struttura è stata scoperta ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, dai carabinieri della Compagnia di Locri e della stazione di Ardore, con il supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dei vigili del fuoco di Bianco. Quella che era iniziata come una normale attività di perquisizione alla ricerca di armi si è trasformata in un’operazione culminata nel rinvenimento di un complesso unico nel suo genere, il primo scoperto sul territorio con un livello di articolazione e sofisticazione così elevato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

reggio calabria carabinieri scoprono un bunker ad ardore
© Lapresse.it - Reggio Calabria, carabinieri scoprono un bunker ad Ardore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reggio Calabria, i carabinieri scoprono un bunker segreto

Video Reggio Calabria, i carabinieri scoprono un bunker segreto

Notizie e thread social correlati

Camera da letto, bagno e tunnel di fuga lungo 120 metri: scoperto un bunker segreto ad ArdoreE’ stato scoperto un bunker sotterraneo nascosto dietro una casa nella zona di Ardore.

Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker: un arrestoA Reggio Calabria, i militari hanno trovato un arsenale all’interno di un bunker nascosto sotto l’abitazione di una persona.

Temi più discussi: Reggio Calabria, carabinieri scoprono un bunker ad Ardore; Palagonia, operazione antidroga tra Sicilia e Calabria, sei arresti; Alleanza siculo calabrese per la droga, 6 arresti; Ardore (Rc), perquisizione si trasforma in scoperta eccezionale: bunker nascosto, camera di fuga e tunnel di 120 metri verso la campagna.

reggio calabria reggio calabria carabinieri scopronoReggio Calabria, carabinieri scoprono un bunker ad ArdoreUn bunker sofisticato, protetto da sistemi di occultamento degni di un set cinematografico e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ... lapresse.it

Carabinieri scoprono piantagione canapa indiana, tre arrestiI carabinieri hanno scoperto una piantagione di canapa indiana a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, arrestando tre persone, che sono state poste ai domiciliari, in esecuzione di un ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web