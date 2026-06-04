reggio calabria carabinieri scoprono un bunker ad ardore

I carabinieri di Reggio Calabria hanno scoperto un bunker ad Ardore, dotato di sistemi di occultamento altamente sofisticati. Il rifugio è stato progettato con attenzione ai dettagli per favorire la fuga di un latitante. La struttura, che sembrava uscita da un set cinematografico, è stata individuata durante un controllo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo utilizzo o su eventuali persone coinvolte.

Un bunker sofisticato, protetto da sistemi di occultamento degni di un set cinematografico e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. La struttura è stata scoperta ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, dai carabinieri della Compagnia di Locri e della stazione di Ardore, con il supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dei vigili del fuoco di Bianco. Quella che era iniziata come una normale attività di perquisizione alla ricerca di armi si è trasformata in un’operazione culminata nel rinvenimento di un complesso unico nel suo genere, il primo scoperto sul territorio con un livello di articolazione e sofisticazione così elevato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Reggio Calabria, i carabinieri scoprono un bunker segreto

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