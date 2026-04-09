Reggio Calabria trovato arsenale in un bunker | un arresto

A Reggio Calabria, i militari hanno trovato un arsenale all’interno di un bunker nascosto sotto l’abitazione di una persona. Durante un controllo, hanno notato alcune anomalie nella pavimentazione dell’immobile e hanno deciso di approfondire l’ispezione. Nell’area nascosta sono stati rinvenuti diversi elementi che componevano un arsenale, portando così all’arresto dell’uomo coinvolto. La scoperta è avvenuta nel corso di una operazione di polizia.

I carabinieri della compagnia di Palmi, Reggio Calabria, hanno scoperto un bunker all'interno di un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. All'interno del nascondiglio, sotterraneo e celato sotto una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale. Gli agenti hanno rinvenuto armi da fuoco con matricola abrase e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. In seguito all'operazione, un uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomoA Reggio Calabria, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, un casolare isolato nascondeva un bunker sotterraneo e celato sotto una botola...

Reggio Calabria, scoperto bunker segreto in abitazione in costruzioneUn vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire...

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