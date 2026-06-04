Reggia Opera Laboratori e l' ospedale di Caserta firmano l' intesa su alzheimer e demenza senile
È stato firmato un accordo tra la Reggia di Caserta, Opera Laboratori e l’ospedale di Caserta per avviare il progetto “Real-Mente”. L’iniziativa si rivolge a persone con Alzheimer e demenza senile in stadio lieve-moderato, con l’obiettivo di sviluppare attività educative e riabilitative. Il protocollo definisce le modalità di collaborazione tra le istituzioni coinvolte per l’attuazione del progetto.
Firmato un protocollo di intesa tra la Reggia di Caserta, Opera Laboratori e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’avvio di “Real-Mente”, un innovativo progetto educativo dedicato a persone con Alzheimer e demenza senile in stadio lieve-moderato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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