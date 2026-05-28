Uno studio ha evidenziato che l’uso di inibitori della pompa protonica, farmaci comunemente prescritti per problemi gastrici, potrebbe aumentare del 33% il rischio di sviluppare demenza senile. La ricerca analizza gli effetti a lungo termine di queste molecole, senza tuttavia indicare una relazione di causa ed effetto definitiva. I ricercatori stanno approfondendo i dati disponibili per comprendere meglio questa possibile connessione.

Secondo alcuni ricercatori che stanno studiando gli effetti a lungo termine degli inibitori della pompa protonica, noti anche come IPP, un farmaco di uso comune potrebbe essere associato a un rischio maggiore di demenza senile. Questi farmaci – tra cui l’omeprazolo, il lansoprazolo e il pantoprazolo – sono ampiamente prescritti per il trattamento del reflusso gastrico e del bruciore di stomaco. I medici raccomandano in genere di assumere gli IPP una volta al giorno per un periodo limitato. L’uso a lungo termine, tuttavia, è stato in precedenza associato a un elenco crescente di potenziali effetti collaterali, tra cui un possibile aumento del rischio di demenza senile. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Questo farmaco aumenta il rischio di demenza senile del 33%

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Il FARMACO più usato che aumenta il rischio di DEMENZA: Smettila subito!

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