Questo farmaco aumenta il rischio di demenza senile del 33%

Da newsner.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio ha evidenziato che l’uso di inibitori della pompa protonica, farmaci comunemente prescritti per problemi gastrici, potrebbe aumentare del 33% il rischio di sviluppare demenza senile. La ricerca analizza gli effetti a lungo termine di queste molecole, senza tuttavia indicare una relazione di causa ed effetto definitiva. I ricercatori stanno approfondendo i dati disponibili per comprendere meglio questa possibile connessione.

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Secondo alcuni ricercatori che stanno studiando gli effetti a lungo termine degli inibitori della pompa protonica, noti anche come IPP, un farmaco di uso comune potrebbe essere associato a un rischio maggiore di demenza senile. Questi farmaci – tra cui l’omeprazolo, il lansoprazolo e il pantoprazolo – sono ampiamente prescritti per il trattamento del reflusso gastrico e del bruciore di stomaco. I medici raccomandano in genere di assumere gli IPP una volta al giorno per un periodo limitato. L’uso a lungo termine, tuttavia, è stato in precedenza associato a un elenco crescente di potenziali effetti collaterali, tra cui un possibile aumento del rischio di demenza senile. 🔗 Leggi su Newsner.it

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