Il 20 aprile 2026, un autore pubblica un libro che affronta il tema della demenza senile attraverso le esperienze di una famiglia. La narrazione descrive come la malattia influenzi i rapporti tra i membri e trasmette il racconto di un percorso fatto di difficoltà e consapevolezza. Il testo si concentra sulla realtà quotidiana di chi si prende cura di una persona affetta da questa condizione e sulla complessità delle relazioni familiari.

Firenze, 20 aprile 2026 – Quando un genitore si ammala di demenza senile il flusso dell’amore che percorre le dinamiche familiari cambia drasticamente direzione, risalendo a fatica il pendio della fragilità, della dipendenza, della patologia. Ad affrontare il tema con coraggio, lucidità e schiettezza è “Mamma Paola. Diario di chi non ha mai perso il sorriso”, il nuovo libro di Matteo Poggi pubblicato da Mauro Pagliai Editore, che sarà presentato per la prima volta al pubblico giovedì pomeriggio alle 18, negli spazi del Caffè Letterario Niccolini. L’incontro rientra nel ciclo “Niccolitudini – Le presentazioni che non annoiano (e durano poco)”, promosso dalla Libreria-Caffè del Teatro Niccolini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demenza senile e il coraggio di non essere eroi nel libro di Matteo Poggi

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