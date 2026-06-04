Reggae a Genova | Bunna e i Groove Warriors accendono il Porto Antico
A Genova, nella zona del Porto Antico, si terrà un concerto di musica reggae con l’esibizione di Bunna e i Groove Warriors. L’evento vedrà la partecipazione di musicisti che proporranno brani in stile giamaicano. La serata si svolgerà all’aperto e sarà caratterizzata da un live musicale, differenziandosi da un’esperienza di semplice ascolto in discoteca. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente che favorisce l’ascolto e la partecipazione.
Chi sono i musicisti che porteranno il ritmo giamaicano a Genova?. Come cambierà l'esperienza della serata rispetto a una classica discoteca?. Cosa potrà mangiare il pubblico durante il DJ set di Bunna?. Perché è fondamentale prenotare un tavolo per questo evento al Porto Antico?.? In Breve Groove Warriors aprono alle 21:00 con Andrea Trabucco e Matteo Mammoliti. Bunna inizia il DJ Set esclusivo alle ore 22:30. Servizio ristorazione con pinse e burger attivo dalle 19:30. Prenotazioni tavoli consigliate al numero 351 7591597 via WhatsApp. Il Porto Antico di Genova accoglie il ritmo della Giamaica sabato 6 giugno. Il 752 Live Pub di Calata Cattaneo 12 ospiterà sabato 6 giugno 2026 una serata dedicata alla musica in levare con la presenza di figure storiche della scena reggae italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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