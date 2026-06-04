Reggae a Genova | Bunna e i Groove Warriors accendono il Porto Antico

Notizia in breve

A Genova, nella zona del Porto Antico, si terrà un concerto di musica reggae con l’esibizione di Bunna e i Groove Warriors. L’evento vedrà la partecipazione di musicisti che proporranno brani in stile giamaicano. La serata si svolgerà all’aperto e sarà caratterizzata da un live musicale, differenziandosi da un’esperienza di semplice ascolto in discoteca. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente che favorisce l’ascolto e la partecipazione.