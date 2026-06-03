Le vibrazioni della Giamaica accendono il Porto Antico | serata evento al 752 Live Pub

Notizia in breve

Sabato 6 giugno al 752 Live Pub si terrà una serata dedicata alla musica in levare, con i Groove Warriors e Bunna. I Groove Warriors sono composti da Trabucco e Mammolo, quest’ultimo batterista di una band reggae nota. Bunna, fondatore di un gruppo reggae, sarà il DJ set principale dell’evento. L’appuntamento si svolgerà nel Porto Antico, offrendo una serata di musica dal vivo e DJ set dedicata ai generi reggae e ska.