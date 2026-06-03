Le vibrazioni della Giamaica accendono il Porto Antico | serata evento al 752 Live Pub
Sabato 6 giugno al 752 Live Pub si terrà una serata dedicata alla musica in levare, con i Groove Warriors e Bunna. I Groove Warriors sono composti da Trabucco e Mammolo, quest’ultimo batterista di una band reggae nota. Bunna, fondatore di un gruppo reggae, sarà il DJ set principale dell’evento. L’appuntamento si svolgerà nel Porto Antico, offrendo una serata di musica dal vivo e DJ set dedicata ai generi reggae e ska.
Sabato 6 giugno un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica in levare. Sul palco i Groove Warriors (Trabucco e Mammolo, batterista degli Africa Unite) e lo speciale DJ Set di Bunna, fondatore degli Africa Unite.Il fascino del Porto Antico di Genova si tinge dei colori della Giamaica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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