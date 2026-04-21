Canile di Sant’Ilario la Cassazione annulla le assoluzioni per gli imputati | processo da rifare

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare le assoluzioni emesse a ottobre 2025 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento riguardante il canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio. La decisione è arrivata lo scorso 16 aprile e ora il processo dovrà essere rifatto. La vicenda riguarda presunti illeciti legati alla gestione dell'associazione e ai servizi offerti dal canile.

Lo scorso 16 aprile la Corte di cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria a ottobre 2025 aveva assolto tutti gli imputati nel professo sul canile Dog Center di Sant'Ialrio dello Ionio. É quanto riporta Ansa.La Corte ha rinviato gli atti a una nuova sezione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Pomigliano: sparò e uccise per difendere l’amico, la Cassazione annulla condanna, processo da rifarePOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 14 anni di carcere nei confronti... Droga tra Calabria e Messina, la Cassazione annulla una condanna: processo in parte da rifareNuovo sviluppo giudiziario nell’ambito del procedimento legato all’operazione antidroga “Impasse”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Randagismo e violenza sugli animali, l'emergenza di Reggio Calabria all'attenzione nazionale; Randagismo, da Camini si avvia una mobilitazione compatta di cittadini e istituzioni; Camini il sindaco si dimette | Non posso più gestire il randagismo. La Cassazione annulla le assoluzioni per il canile lager di Sant'Ilario dello JonioPer effetto della sentenza il processo riparte. Soddisfatta la Leal Lega Antivisezionista: E' il riconoscimento che il dolore degli animali non può essere cancellato ... rainews.it Inchiesta sul canile di Sant’Ilario, stop alle assoluzioni: la Cassazione rimette tutto in discussioneNuovo giudizio dopo la decisione della Suprema Corte. Leal: Si riaccende la speranza per gli animali ... msn.com Canile lager di Sant'Ilario dello Ionio, la Cassazione fa giustizia | Lifeanimal - La Suprema Corte annulla la sentenza di assoluzione degli imputati per la vicenda del canile di Sant'Ilario dello Ionio e rimanda tutti in Corte d'Appello x.com GIUSTIZIA È FATTA : LE LACRIME DI UN AVVOCATO E LA SPERANZA PER LE ANIME DEL CANILE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO Ci sono momenti in cui il peso della toga si dissolve nel calore di una lacrima che riga il volto. Non è una lacrima di sconfitta, facebook