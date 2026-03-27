Processo Keu assolti tutti gli imputati aretini

Questa mattina, presso il tribunale di Firenze, si è concluso il processo Keu con tre assoluzioni e un non luogo a procedere. Le aziende coinvolte nel procedimento sono state prosciolte, e le parti chiamate in causa sono state tutte riconosciute non colpevoli. La decisione riguarda tre rappresentanti che avevano scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le udienze preliminari.

Tre assoluzioni e un non luogo a precedere. Chimet e Tca escono di scena del processo Keu. La sentenza è arrivata questa mattina, venerdì 27 marzo, al tribunale di Firenze da parte del Giudice per le udienze preliminari che si doveva pronunciare sul rito abbreviato scelto da 3 rappresentanti Chimet e da uno di Tca. Tutti assolti quindi nonostante nei mesi scorsi il pm Christine Von Borries avesse chiesto pene da due anni e sei mesi a tre anni e otto mesi. “Abbiamo sempre confidato nella giustizia e nel pieno accertamento dei fatti, oggi ancora una volta riconosciuti” dichiarano dalla Tca. “Accogliamo cosi, con la più ampia soddisfazione, la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice dr. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Processo Keu, assolti tutti gli imputati aretini Articoli correlati Processo "A Ruota Libera", tutti assolti gli imputati perché il fatto non sussisteTutti assolti da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste gli imputati coinvolti nell’inchiesta denominata “A Ruota Libera”. Riciclaggio e false fatture. Assolti tutti gli imputatiAssoluzione piena poiché "il fatto non sussiste", a fronte di richieste di condanna per 14 anni complessivi nei confronti di tre imputati a vario...