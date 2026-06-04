Dwayne Johnson ha regalato al padre un orologio sportivo di alta gamma, mentre Tom Brady ha optato per un set di attrezzi da barbecue. Tra i gadget più scelti, ci sono anche cuffie antirumore e dispositivi di assistenza per la casa. Questi regali sono stati condivisi sui social media, accompagnati da foto e commenti dei protagonisti. Non sono stati forniti dettagli sui prezzi o sui negozi di acquisto.

Quali gadget scelgono Dwayne Johnson e Tom Brady per i loro padri?. Come trasformare un viaggio rumoroso in una bolla di tranquillità?. Cosa può semplificare la gestione della griglia e della stiratura?. Quali prodotti tecnologici migliorano davvero la routine quotidiana maschile?.? In Breve Mauricio Umansky consiglia cuffie Beats Studio3 e portafoglio Travelambo con protezione RFID.. Dwayne Johnson propone maschere PAPATUI e scrub per la cura rapida del viso.. Jesse Tyler Ferguson suggerisce lo steamer Hilife pronto in soli 45 secondi.. Neil Patrick Harris indica asciugamani MISSION capaci di rinfrescare per 2 ore.. Idee regalo per la Festa del Papà: la selezione consigliata dalle celebrità per ogni profilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regali per papà: la selezione di gadget scelti dalle celebrità

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