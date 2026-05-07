Durante un incontro ufficiale, si è svolto un incontro tra il rappresentante di una grande potenza e il Papa. Nel corso della visita, sono stati scambiati regali e si è parlato di questioni legate alla pace in Medio Oriente e ad altri dossier internazionali. Entrambe le parti hanno discusso con cordialità, sottolineando l’importanza di lavorare senza sosta per la stabilità globale.

Cordialità, il rituale scambio di regali e un confronto a tutto campo sulla polveriera mediorientale e i principali dossier internazionali. Con un obiettivo comune: la ricerca “instancabile” di una pace duratura. Rituale rispettato e non solo per l’atteso incontro tra papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, già ricevuto in Vaticano un anno fa. Papa Leone riceve Rubio: cordialità e confronto a tutto campo. Una missione di ricucitura voluta dalla Casa Bianca, particolarmente delicata, a pochi giorni dal nuovo attacco al pontefice di Donald Trump. Che ha accusato Leone XIV di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” e di occhieggiare a un Iran con le armi nucleari.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rubio da papa Leone: cordialità, scambio di regali e il dovere di lavorare “instancabilmente” per la pace

Notizie correlate

Leggi anche: Marco Rubio in Vaticano, il confronto col Papa sui conflitti dall’Iran a Cuba. Leone gli regala una penna d’ulivo: «Lavorare per la pace» – La diretta

Leggi anche: Da Trump nuove frecciate a Leone XIV. Parolin: “Il Papa fa il suo dovere e predica la pace”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Papa Leone e Rubio, incontro per il disgelo. Ma Trump attacca ancora; Vaticano, Rubio vede Papa Leone. Usa: 'Impegno comune per la pace'; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Rubio a Roma per ricucire, vedrà il Papa e il governo.

RUBIO DA PAPA LEONE XIV: TERMINATO COLLOQUIO DI QUASI 3 ORE | Disgelo USA-Vaticano dopo gli attacchi di TrumpMarco Rubio da Papa Leone XIV oggi alle 11.30 in Vaticano: cosa succede, gli scenari e di cosa parleranno dopo gli attacchi di Trump ... ilsussidiario.net

Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per paceIl segretario di Stato americano vedrà il Pontefice alle 11.30, dopo settimane di scontri a seguito degli attacchi di Donald Trump al Papa. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme, ha detto ... tg24.sky.it

Sky tg24. . Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un incontro che arriva dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Santa Sede per via degli attacchi di Donald Trump al Pontefice. Nell’agenda di Rubio c’è anche il colloqu - facebook.com facebook

Il Papa ha accolto il Segretario Stato Usa Marco Rubio con un "benvenuto" e una stretta di mano. Nel corso della visita c'è stato uno scambio di doni: Rubio ha regalato al Pontefice un piccolo fermacarte di cristallo a forma di palla da football e ha fatto riferimen x.com