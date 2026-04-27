La settimana del Fuorisalone a Milano si conclude, lasciando spazio a un mercato parallelo che si sviluppa online. Su Vinted, piattaforme di compravendita di seconda mano, si registrano vendite di gadget legati al design, come tote bag e lattine con marchi di lusso, raggiungendo anche i 100 euro. Mentre il design si concentra in città, la vendita di questi oggetti continua senza limiti di tempo sulla piattaforma digitale.

Nel Fuorisalone il design dura una settimana. Su Vinted, invece, può diventare un piccolo mercato parallelo che non conosce chiusura. E così, tra code infinite per ottenere un gadget “gratis” e notifiche di vendita sull’app, la Milano Design Week si ritrova anche fuori dai padiglioni: nello spazio più quotidiano e controverso del reselling online. È il caso dei souvenir distribuiti durante il Fuorisalone, finiti in massa su piattaforme come Vinted e rivenduti a prezzi che, in alcuni casi, superano anche i 100 euro. La formula è sempre la stessa: “Nuovo con cartellino”. Anche quando il cartellino, in origine, non prevedeva alcun prezzo. Tra gli oggetti più ricercati ci sono i gadget più iconici e virali della settimana milanese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Design Week di Milano finisce, ma su Vinted esplode il mercato dei gadget: dalle tote bag alle lattine Gucci fino a 100 euro online

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