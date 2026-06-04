Rebibbia | le detenute portano l’Otello sul palco dell’Opera

Notizia in breve

In una struttura penitenziaria, alcune detenute stanno portando in scena l’Otello, rappresentazione teatrale nel carcere di Rebibbia. La produzione teatrale coinvolge le donne e mira a offrire un’opportunità di riabilitazione attraverso l’arte. Tuttavia, non sono stati specificati i rischi concreti che potrebbero compromettere la continuità di questo percorso, né come l’opera possa influire sul superamento dello stigma legato alla condizione di detenute.