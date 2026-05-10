Miss Mamma nel carcere di Rebibbia parrucchiere cesenate in supporto tra le detenute
Un parrucchiere di Cesenatico si reca regolarmente nel carcere di Rebibbia per offrire servizi di bellezza alle detenute. Questa è la seconda volta che Roberto Foschi partecipa a un progetto simile, portando attenzione alle esigenze delle donne detenute attraverso il suo lavoro. L’iniziativa coinvolge anche altri professionisti che collaborano con le autorità penitenziarie per supportare le persone ristrette.
Anche quest’anno il cesenate Roberto Foschi entra nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia per partecipare a un’iniziativa dedicata alle detenute. Il parrucchiere sarà infatti tra i protagonisti della seconda edizione del concorso “Miss Mamma – Cuore di Mamma”, ospitato nel penitenziario.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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