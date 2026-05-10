Roma Femminile a Rebibbia | sport e sociale per le detenute

In occasione della Festa della Mamma, la AS Roma ha organizzato un evento presso la Casa di Reclusione di Rebibbia, coinvolgendo le detenute in attività sportive e sociali. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti della società sportiva, che hanno incontrato le donne detenute in un momento dedicato alla condivisione e all'inclusione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità dell'iniziativa o alle persone coinvolte.

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In occasione della Festa della Mamma, la AS Roma ha varcato i cancelli della Casa di Reclusione di Rebibbia per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Una delegazione della squadra femminile, fresca della conquista del titolo di Campionesse d’Italia, ha incontrato le detenute dell’istituto per testimoniare il valore riabilitativo della pratica agonistica. Le calciatrici Alice Corelli, Giulia Dragoni, Anna Csiki, Marta Pandini e Valentina Soggiu, accolte dalla direttrice Nadia Fontana e dalla funzionaria Alessia Giuliani, hanno trasformato il cortile della struttura in un palcoscenico di condivisione, sottolineando come il calcio possa rappresentare un ponte fondamentale verso il reinserimento sociale.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premio Città di Roma: lo sport celebra il valore sociale e l’unione? Cosa sapere Opes consegna il dodicesimo Premio Città di Roma al Salone d'Onore del Coni. Le imprese al femminile. Tra economia e socialeIn occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Comune di Sansepolcro - attraverso l’assessorato alle pari opportunità di...