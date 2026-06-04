Il Real Madrid sta cercando di acquistare il difensore Calafiori dall'Arsenal, in una trattativa ancora in corso. Oltre a lui, il club ha già acquistato altri due difensori, il cui nome non è stato reso noto. La società sta negoziando con i Gunners per convincerli a cedere il giocatore, senza dettagli sui termini dell’accordo. La strategia mira a rafforzare il reparto difensivo prima della fine del mercato.

Chi sono gli altri due difensori già acquistati da Perez?. Come può il Real Madrid convincere l'Arsenal a cedere Calafiori?. Quale altro profilo d'élite sta monitorando la dirigenza madrilena?. Perché la difesa del Real Madrid sta cambiando radicalmente modello?.? In Breve Accordi già finalizzati per Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries. Obiettivo primario Riccardo Calafiori o Josko Gvardiol del Manchester City. Necessità ricostruzione dopo cessioni di Alaba, Carvajal e Rudiger. Arsenal considera Calafiori un asset fondamentale per la tattica di Arteta. Florentino Perez punta su Calafiori per completare la ricostruzione difensiva del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Madrid, Perez punta su Calafiori: caccia all’ultimo difensore

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