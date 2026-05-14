Florentino Pérez rompe il silenzio su Haaland | Al Real Madrid firmano sempre i migliori
Il presidente del club di calcio ha affermato che il club si impegna a ingaggiare solo i giocatori più forti. In un'intervista, ha dichiarato che al Real Madrid vengono scelti esclusivamente i talenti di alto livello e che il mercato attuale permette di firmare con i migliori. Ha anche fatto riferimento alle trattative in corso e alla volontà di rinforzare la rosa con atleti di grande calibro.
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