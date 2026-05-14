Florentino Pérez rompe il silenzio su Haaland | Al Real Madrid firmano sempre i migliori

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club di calcio ha affermato che il club si impegna a ingaggiare solo i giocatori più forti. In un'intervista, ha dichiarato che al Real Madrid vengono scelti esclusivamente i talenti di alto livello e che il mercato attuale permette di firmare con i migliori. Ha anche fatto riferimento alle trattative in corso e alla volontà di rinforzare la rosa con atleti di grande calibro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Chivu, debutto da sogno all’Inter: mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale Allegri si è stufato, ora valuta l’addio al Milan per la Nazionale! La rottura con Ibrahimovic anche per “colpa” di Cassano Colombo si prende il Genoa: «Qui mi sento a casa. Ibrahimovic? Un modello impossibile da spiegare» Real Madrid, Florentino Perez...🔗 Leggi su Calcionews24.com

florentino p233rez rompe il silenzio su haaland al real madrid firmano sempre i migliori
© Calcionews24.com - Florentino Pérez rompe il silenzio su Haaland: «Al Real Madrid firmano sempre i migliori»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Mourinho Real Madrid, ritorno sempre più vicino per l’ex Inter: contatti positivi con Florentino Pérezdi Alberto PetrosilliL’ex Inter pronto a una nuova avventura in Spagna: decisivi i prossimi giorni.

Leggi anche: Real Madrid, Florentino Perez tuona: «Dobbiamo sempre vincere la Champions League? In tal caso, il resto dei club europei dovrebbe semplicemente suicidarsi»

Temi più discussi: Florentino Perez rompe il silenzio dopo le critiche: Non mi dimetto; Real Madrid, furia Florentino Perez: la verità sul cancro, la tesi del complotto e il dossier-bomba sullo scandalo arbitri; Il Barcellona risponde a Florentino Perez: Esaminiamo con attenzione le accuse; Rissa Real, trauma cranico per Valverde: in arrivo provvedimenti durissimi. 40 milioni di firme per far fuori Mbappé.

florentino pérez florentino pérez rompe ilReal Madrid, furia Florentino Perez: la verità sul cancro, la tesi del complotto e il dossier-bomba sullo scandalo arbitriIl Real Madrid cola a picco e Florentino Perez rompe finalmente il silenzio: niente dimissioni e feroce attacco a stampa e arbitri, spunta un dossier alla UEFA. sport.virgilio.it

florentino pérez florentino pérez rompe ilREAL MADRID - Florentino Perez: Il Barcellona intende farmi causa? Faccia pureNon voglio lasciare il Real Madrid. Voglio vincere altre Champions League, questo è il piano. Queste le parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez nella lunga intervista a El chiringuito ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web