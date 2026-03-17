Manchester City Haaland sempre più nella storia della Champions League | il gol contro il Real Madrid gli vale questo grande traguardo
Erling Haaland ha segnato un gol contro il Real Madrid, entrando così nella storia della Champions League. Il Manchester City si prepara ora a una sfida molto difficile negli ottavi di finale, con il ritorno da giocare. La partita rappresenta un momento importante per il club e per il giocatore, che continua a distinguersi nella competizione europea.
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