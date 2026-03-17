Erling Haaland ha segnato un gol contro il Real Madrid, entrando così nella storia della Champions League. Il Manchester City si prepara ora a una sfida molto difficile negli ottavi di finale, con il ritorno da giocare. La partita rappresenta un momento importante per il club e per il giocatore, che continua a distinguersi nella competizione europea.

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© Calcionews24.com - Manchester City, Haaland sempre più nella storia della Champions League: il gol contro il Real Madrid gli vale questo grande traguardo

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