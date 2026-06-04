Real Madrid dopo Dumfries arriva Konaté

Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Konaté, dopo l’acquisto di Dumfries. Le elezioni presidenziali del 7 giugno stanno creando tensioni all’interno del club. Nel frattempo, José Mourinho non è coinvolto nelle questioni di mercato e non ha commentato le ultime operazioni della società. La società ha confermato la firma del difensore, senza precisare dettagli sull’accordo. La squadra si prepara a nuove sfide in vista della prossima stagione.

Le elezioni presidenziali del 7 giugno stanno creando scompiglio in casa Madrid, ma José Mourinho si è già reso operativo per assemblare la sua squadra: il tecnico portoghese ha fortemente voluto Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté per rinforzare la formazione e i Blancos hanno raggiunto l’accordo nella giornata di ieri. Il francese rappresenta un altro tassello importante in difesa, che può riportare solidità in una squadra che si è dimostrata instabile nella stagione appena conclusa. I dettagli dell’accordo. Il club spagnolo ha visto in Konaté tutte le caratteristiche per accrescere il livello di competitività della squadra e rafforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Real Madrid Seal Dumfries Deal as €20m Release Clause Set to Be Activated

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