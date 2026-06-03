Il Real Madrid acquisisce Dumfries con un contratto da 20 milioni di euro dopo aver raggiunto un accordo verbale con Konate

Il Real Madrid ha concluso un accordo verbale per il trasferimento del difensore dell’Inter, Denzel Dumfries, per una cifra di 20 milioni di euro. Il club spagnolo ha anche in programma di ingaggiare il difensore di proprietà di un’altra squadra, Ibrahima Konate.

2026-06-03 00:13:00 Breaking news: Il Real Madrid ha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore dell’Inter Denzel Dumfries, mentre anche Ibrahima Konate dovrebbe trasferirsi al Santiago Bernabeu. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha riferito martedì che Dumfries si unirà al Real Madrid, che dovrebbe attivare la sua clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Nel frattempo, si dice che Konate abbia raggiunto un accordo verbale per firmare per il Real, dopo che il difensore centrale francese non è riuscito a scendere a patti con il Liverpool. L’arrivo di Konate dipende dall’esito delle elezioni presidenziali di Madrid del 7 giugno. Se, come previsto, Florentino Perez verrà rieletto, allora Konate diventerà un giocatore del Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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