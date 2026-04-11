Udinese muro Okoye e tattica Runjaic | fermato il Como in forma

Dopo la partita tra Udinese e Como, i giocatori della squadra friulana si sono riuniti per discutere le azioni che hanno portato al risultato di parità. La partita si è conclusa con una difesa solida e una tattica efficace adottata dall’allenatore, che ha impedito agli avversari di segnare. La squadra ha mantenuto il possesso e ha controllato il gioco, senza subire reti durante l’incontro.

A seguito dello scontro sportivo avvenuto tra Udinese e Como, i protagonisti della squadra friulana si sono riuniti per analizzare le dinamiche che hanno portato al pareggio ottenuto in casa. Maduka Okoye e il tecnico Kosta Runjaic hanno fornito dettagli cruciali sulla gestione tattica della gara e sull’andamento dei singoli componenti del gruppo, evidenziando come la preparazione specifica abbia permesso di neutralizzare una formazione avversaria estremamente in forma. La strategia difensiva e la gestione delle fasi di gioco. Il portiere Maduka Okoye ha espresso grande soddisfazione per la prestazione complessiva, sottolineando come il punto conquistato sia il risultato diretto di un intenso lavoro settimanale volto a preparare la squadra alla sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese, muro Okoye e tattica Runjaic: fermato il Como in forma Udinese-Roma, Runjaic: «Vittoria meritata, decisiva la parata di Okoye»In conferenza stampa Kosta Runjaic sottolinea i punti chiave: «Siamo felici per una vittoria meritata, di squadra. Udinese-Como, le formazioni ufficiali: Runjaic con Zaniolo centravanti. Fabregas conferma DouvikasUdinese e Como si affrontano al Bluenergy Stadium per la 31ª giornata di Serie A.