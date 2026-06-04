Raúl Castro, all’età di 95 anni, è stato coinvolto in accuse statunitensi legate a crimini commessi nel 1996. Le accuse riguardano abbattimenti di velivoli civili, con vittime non identificate. Nel corso della sua vita ha ricevuto numerose onorificenze, ma le accuse statunitensi si concentrano sugli eventi del 1996, che hanno causato la morte di civili coinvolti negli abbattimenti.

Quali crimini del 1996 hanno portato all'incriminazione di Raúl Castro?. Chi sono le vittime degli abbattimenti dei velivoli civili?. Come influenzerà questo processo giudiziario i rapporti tra Washington e Avana?. Quale ruolo politico mantiene ancora Raúl Castro nei bastidores cubani?.? In Breve Accuse USA riguardano l'abbattimento di due velivoli civili avvenuto nel 1996. L'incidente aereo causò la morte di quattro persone, inclusi tre cittadini statunitensi. Miguel Díaz-Canel ha celebrato il ruolo di Raúl nella rivoluzione cubana. L'ultima apparizione pubblica del leader è avvenuta durante le manifestazioni del Primo Maggio. L’Avana celebra i 95 anni di Raúl Castro tra onorificenze e gravi accuse giudiziarie dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raúl Castro: 95 anni tra onorificenze e accuse dagli Stati Uniti

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