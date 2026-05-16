Le autorità statunitensi hanno annunciato l’intenzione di incriminare l’ex presidente di Cuba. La mossa ricorda le azioni intraprese contro l’attuale presidente venezuelano, già coinvolto in procedimenti legali simili. Al momento, questa richiesta di incriminazione sembra avere come obiettivo principale un’azione politica più che un procedimento giudiziario reale. Le autorità di Cuba non hanno ancora commentato pubblicamente la notizia. Restano da capire i passaggi successivi e come si evolverà la vicenda.

È quello che fecero con Nicolás Maduro in Venezuela, ma per ora serve soprattutto a mettere pressione sul governo comunista Gli Stati Uniti potrebbero presto incriminare Raúl Castro, presidente di Cuba dal 2008 al 2018: il 94enne fratello di Fidel è considerato ancora figura influente nel governo comunista, seppur senza incarichi ufficiali. Sarebbe un ulteriore strumento di pressione nei confronti del regime comunista. Da mesi Donald Trump minaccia di «prendersi Cuba» e cerca di ottenere un “cambio di regime” sull’isola con misure radicali, come il blocco dei rifornimenti di carburanti. Da fine gennaio a Cuba mancano petrolio ed energia, con interruzioni di corrente per la maggior parte della giornata e trasporti e servizi di base bloccati o molto limitati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti vogliono incriminare Raúl Castro, ex presidente di Cuba

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