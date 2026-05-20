Gli Stati Uniti riaprono la guerra fredda con Cuba | Raúl Castro incriminato dopo trent’anni
Gli Stati Uniti hanno incriminato Raúl Castro, figura chiave del governo cubano, dopo più di trent’anni. La decisione arriva a distanza di molti anni da un periodo di tensioni che si sono protratte per decenni tra i due paesi, situati a breve distanza l’uno dall’altro. L’annuncio è stato fatto nelle ultime ore in un contesto di rinnovata attenzione alle relazioni tra Washington e L’Avana, in un momento in cui la storia recente di entrambe le nazioni continua a essere attraversata da questioni di lungo corso.
Avana, 20 maggio 202 – C’è un’isola, a meno di 150 chilometri dalla Florida, che da oltre sessant’anni vive dentro una guerra fredda mai davvero finita. Cuba non è più il centro del mondo come nel 1962, quando i missili sovietici portarono Stati Uniti e U sull’orlo della catastrofe nucleare. Ma resta un simbolo. Per Washington, è l’ultimo avamposto comunista dell’emisfero occidentale. Per L’Avana, è la prova vivente che un piccolo Paese può sopravvivere, pur stremato, alla pressione della superpotenza americana. Raùl Castro incriminato. Oggi Donald Trump prova a dare il colpo di grazia: l’incriminazione di Raúl Castro, 94 anni, fratello di Fidel, ex presidente di Cuba e per decenni uomo chiave dell’apparato militare dell’isola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
U.S and Iran Have Positioned Their Forces — But Chinas Next Move May Be the Real Turning Point
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