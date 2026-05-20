Gli Stati Uniti riaprono la guerra fredda con Cuba | Raúl Castro incriminato dopo trent’anni

Gli Stati Uniti hanno incriminato Raúl Castro, figura chiave del governo cubano, dopo più di trent’anni. La decisione arriva a distanza di molti anni da un periodo di tensioni che si sono protratte per decenni tra i due paesi, situati a breve distanza l’uno dall’altro. L’annuncio è stato fatto nelle ultime ore in un contesto di rinnovata attenzione alle relazioni tra Washington e L’Avana, in un momento in cui la storia recente di entrambe le nazioni continua a essere attraversata da questioni di lungo corso.

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