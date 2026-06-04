Un prete ha regalato un pallone arancione ai bambini alla fine della messa per la Prima Comunione. Il gesto è diventato virale sui social media, dove molti hanno condiviso foto e commenti. Nessuna altra azione o commento è stato riportato, e il pallone è stato consegnato ai bambini senza ulteriori dettagli.

Un pallone arancione consegnato ai bambini al termine della Messa della Prima Comunione. È accaduto nella parrocchia della Madonna dei Fiori e San Carlo, nel quartiere San Carlo di Isola del Liri, dove il viceparroco don Florin D’Amata ha scelto un regalo insolito per i piccoli che hanno ricevuto l’Eucaristia. Come riportato da Il Messaggero, al termine della celebrazione di domenica 31 maggio, sei bambini che avevano appena ricevuto l’Eucaristia hanno trovato ad attenderli un regalo insolito: un Super Santos, il classico pallone arancione che per generazioni ha rappresentato il gioco all’aperto, le partite improvvisate in strada e l’infanzia vissuta in gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rappresenta qualcosa che oggi rischiamo di perdere: il piacere di stare insieme”: prete regala un pallone arancione ai bimbi della Prima Comunione, il gesto diventa virale

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