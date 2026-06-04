Un uomo di 46 anni, residente a Cisterna ma originario di Latina, è stato arrestato a Lecce dopo aver compiuto due rapine in pochi minuti. Armato di coltello, ha minacciato dipendenti e clienti, portando via oggetti e armi. L’uomo è stato fermato dalla polizia con accuse di rapina aggravata, ricettazione, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Rapina impropria aggravata, ricettazione, porto di oggetti o armi atti ad offendere, nonché resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: con queste accuse un uomo di 46 anni, originario Latina ma residente a Cisterna, è stato arrestato dalla polizia a Lecce. Insieme a lui in manette. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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RAPINATORI AL SUPERMERCATO: CLIENTI E CASSIERE SEQUESTRATE E MINACCIATE CON LA PISTOLA | 12/12/2025

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Temi più discussi: Caslano: arrestato il rapinatore minorenne; Rapinatore armato di coltello minaccia dipendenti e clienti: doppio colpo in pochi minuti; Minaccia la cassiera con un coltello e fugge col bottino: rapinatore rintracciato in una sala slot; Doppia rapina in casa armato di coltello, arrestato un 31enne straniero.

Rapinatore armato di coltello minaccia dipendenti e clienti: doppio colpo in pochi minuti ift.tt/KUzDaYJ ift.tt/2wvhCiB x.com

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