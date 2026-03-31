Un uomo armato di coltello è entrato in un bar e ha minacciato di morte la barista e i clienti, chiedendo di essere consegnato il denaro presente nel locale. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo sul posto. L’episodio è avvenuto a Pavia nel pomeriggio del 31 marzo 2026. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Pavia, 31 marzo 2026 – È entrato nel bar armato di coltello, ha minacciato di morte la barista e i clienti, per farsi consegnare i soldi. L'uomo, 32enne di nazionalità albanese con già numerosi precedenti, è stato arrestato dalla polizia. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, lunedì 30 marzo, in un bar in viale Ludovico il Moro, nel quartiere di Città Giardino a Pavia. Diverse le chiamate al 112 che segnalavano l'uomo armato di coltello che stava terrorizzando i clienti presenti nel locale. Le ricerche . Dalla vicina Questura, in pochissimi minuti è arrivata sul posto una pattuglia della Volante, ma nel frattempo il responsabile si era già allontanato, a piedi, in direzione di piazza Marconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armato di coltello terrorizza e minaccia di morte barista e clienti di un locale: arrestato

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