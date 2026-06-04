Rapinato della caparra per l’Audi Q5 La vittima in tribunale | C’era anche un collega di lavoro e mi ha steso col tirapugni

Un acquirente ha riferito in tribunale di essere stato rapinato durante un incontro per l’acquisto di un’Audi Q5 vicino a una chiesa. La vittima ha detto di aver portato una caparra di circa 4.000 euro e di essere stata aggredita con un tirapugni da un uomo che aveva anche un collega di lavoro con sé. L’aggressore avrebbe preso la caparra e si sarebbe dileguato. La vittima ha riconosciuto il presunto responsabile nel corso dell’udienza.

OSIMO – Appuntamento vicino alla chiesa per comprare un’Audi Q5. L’acquirente arriva con la caparra in tasca: 4.200 euro. Lo accolgono in quattro, incappucciati. Uno era un collega che gli doveva vendere l’auto. Si toglie il cappuccio, lo guarda negli occhi e lo stende con un tirapugni. Fine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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