Coltelli machete e un fucile da sub nella casa dell’uomo che ha sparato la fiocina A riconoscerlo la moglie della vittima | sarebbe un ex collega di lavoro

Nella casa dell’uomo che ha sparato con una fiocina sono stati trovati undici coltelli, un machete e un fucile da sub. La moglie della vittima ha riconosciuto l’uomo come un ex collega di lavoro. La polizia ha sequestrato gli oggetti, ritenuti compatibili con quelli usati durante l’aggressione. La scena si trova a Carvico, dove si indaga sulle circostanze dell’incidente.

Carvico. Undici coltelli, un machete e un fucile subacqueo ritenuto compatibile con quello utilizzato durante l’aggressione. È l’arsenale sequestrato nell’abitazione del 59enne di Terno d’Isola accusato di aver ferito un suo coetaneo nel parcheggio dell’Iperal di Carvico lunedì pomeriggio, 25 maggio. La donna, con una posizione di rilievo in un’importante azienda dell’Isola Bergamasca, avrebbe riconosciuto il presunto aggressore attraverso le fotografie mostrate dagli inquirenti. Si tratterebbe di un uomo con cui in passato aveva avuto rapporti di lavoro. Proprio in quell’ambito si starebbe concentrando l’attenzione degli investigatori per chiarire il possibile movente dell’aggressione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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