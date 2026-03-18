Audi rinnova la gamma V6 | potenza ed efficienza per Q5 A5 e A6

Audi ha aggiornato la gamma di motori V6, introducendo una nuova generazione di propulsori installati su Q5, A5 e A6. Questi motori combinano elevata potenza e maggiore efficienza, con sistemi di elettrificazione avanzata che migliorano le prestazioni e riducono i consumi. La casa automobilistica ha quindi ampliato la propria offerta con motori più moderni e tecnologicamente avanzati.

(Adnkronos) – Audi amplia e aggiorna la propria famiglia di motori V6, portando su Audi Q5, Audi A5 e Audi A6 una nuova generazione di propulsori progettati per coniugare prestazioni elevate, efficienza energetica e sistemi di elettrificazione avanzata. La configurazione a sei cilindri a V continua a rappresentare una delle architetture più equilibrate nel panorama. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Audi Q5 e-hybrid, prestazioni ed efficienza: la prova della tecnologia Battery ChargeLa nuova Audi Q5 e-hybrid si presenta come la sintesi perfetta di versatilità d’utilizzo. Leggi anche: Audi Q5 e-Hybrid. Ecco la plug-in che si autoricarica Altri aggiornamenti su Audi rinnova Temi più discussi: Audi rinnova i motori V6 per Q5, A6, S5, SQ5: lunga vita al termico; Audi for business: la strategia spiegata da Vincenzo Vavalà; La Nissan X-Trail si rinnova: ecco cosa cambia. Audi rinnova la gamma V6: potenza ed efficienza per Q5, A5 e A6Audi aggiorna la gamma V6 per Q5, A5 e A6: mild hybrid, Diesel evoluto e plug-in fino a 639 CV per la nuova RS 5 tra prestazioni ed efficienza ... adnkronos.com Audi rinnova i motori V6 per Q5, A6, S5, SQ5: lunga vita al termicoAudi rinnova la famiglia V6 con motori Mild Hybrid Plus a 48 Volt, un V6 diesel doppia sovralimentazione e un V6 biturbo plug in da 639 CV per la RS 5 ... msn.com Audi rinnova i motori V6 per Q5, A6, S5, SQ5: lunga vita al termico x.com Audi rinnova i motori V6 per Q5, A6, S5, SQ5: lunga vita al termico - facebook.com facebook