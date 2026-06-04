Rapinano un minimarket e feriscono i negozianti a bottigliate | bloccati tre minori

Notizia in breve

Nella serata del 29 maggio, tre minori sono stati fermati dopo aver tentato di rapinare un minimarket. Durante l'episodio, i negozianti sono stati colpiti con bottiglie, riportando ferite. La polizia ha intercettato i giovani e li ha arrestati poco dopo. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto e sui motivi dietro l’azione.