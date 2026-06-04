Rapinano un minimarket e feriscono i negozianti a bottigliate | bloccati tre minori

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata del 29 maggio, tre minori sono stati fermati dopo aver tentato di rapinare un minimarket. Durante l'episodio, i negozianti sono stati colpiti con bottiglie, riportando ferite. La polizia ha intercettato i giovani e li ha arrestati poco dopo. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto e sui motivi dietro l’azione.

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Nella serata del 29 maggio scorso, un tentativo di furto si è trasformato in una violenta aggressione all'interno di un minimarket di Modena. Tre giovanissimi sono stati sorpresi dai titolari del negozio mentre cercavano di sottrarre della merce, nascondendola furtivamente tra i vestiti. Scoperti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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