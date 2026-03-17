A Bologna, una coppia è stata rapinata e un testimone è stato ferito durante l’evento. La polizia ha identificato e fermato un cittadino tunisino, grazie alle immagini registrate da un passante. L’uomo è accusato di aver messo a segno il colpo e di aver aggredito una persona che ha assistito alla scena. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un cittadino tunisino gravemente indiziato di rapina è stato fermato a seguito di un episodio avvenuto nel centro di Bologna. L’uomo è stato riconosciuto e bloccato dalla Polizia di Stato nella mattina di domenica 15 marzo 2026, dopo che il giorno precedente aveva agito ai danni di una connazionale. L’intervento è stato reso possibile grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte da cittadini presenti sul luogo. Rapina nel centro di Bologna Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo 2026. La vittima, una donna tunisina, si trovava in compagnia del marito in Via dei Mille, nel centro di Bologna, quando è stata improvvisamente avvicinata da un gruppo di giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapinano una coppia e feriscono un testimone a Bologna, individuati grazie al video di un passante

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