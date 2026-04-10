Nella serata di ieri a Rovellasca, due uomini sono stati aggrediti e rapinati. Tre minorenni, di 15, 16 e 17 anni, sono stati fermati dai carabinieri di Lomazzo poco dopo l’accaduto. I passanti avevano bloccato i giovani prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che li hanno arrestati in relazione ai fatti. La vicenda si è svolta nel centro del paese, senza altre persone coinvolte.

Como, 10 aprile 2026 – Tre minorenni di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati ieri, giovedì 9 aprile, dai carabinieri di Lomazzo, nel Comasco, perché sospettati di essere gli autori di due rapine commesse in serata nel centro di Rovellasca. Aggressioni e rapine. Attorno alle 21, i tre ragazzini avrebbero fronteggiato, aggredito e rapinato prima un uomo di 29 anni residente a Solaro, quindi un uomo di 56 residente a Rovellasca in entrambi i casi spintonandoli con violenza e strappando loro le collane che indossavano. Bloccati dai passanti. Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei cittadini che sono riusciti a bloccare i presunti autori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rovellasca, aggrediscono e rapinano due uomini: tre ragazzini bloccati dai passanti e poi arrestati

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