In piena notte, due giovani hanno strappato la catenina in oro a un ragazzo. La polizia ha arrestato due uomini di 24 e 21 anni, entrambi di origine straniera, ritenuti responsabili di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione e hanno fermato i due sospetti sul posto. La vittima non ha riportato ferite.

In piena notte strappano la catenina in oro a un giovane, la polizia arresta due cittadini di origine straniera di 24 e 21 anni, ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti la notte del 30 maggio poco dopo le 3 nei pressi di un circolo della periferia ternana e gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa nel parcheggio adiacente alla struttura. Giunti sul posto, gli operatori della volante sono stati avvicinati dalla vittima, un giovane ternano, che ha raccontato di essere stato poco prima aggredito da due soggetti che gli avevano strappato dal collo una catenina in oro, procurandogli un’escoriazione e tentando immediatamente di allontanarsi con il bottino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinano un giovane. La polizia arresta due ragazzi di 21 e 24 anni

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Rapinano un uomo e sparano a due poliziotti: la Polizia arresta due cittadini romeni a Sedriano

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