Le urla di una donna giovane in fuga | la polizia l' insegue e arresta

Una donna giovane ha rapinato un borsello da una passante e ha tentato di fuggire. La polizia ha iniziato un inseguimento e l’ha arrestata poco dopo. L’episodio si è verificato in una zona centrale, dove le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente. La donna, che urlava durante la fuga, è stata fermata e portata in commissariato. Nessuna informazione sulla sua identità o eventuali precedenti.

Ha strappato il borsello dalle mani di una donna ed è scappato, ma è stato bloccato poco dopo dalla polizia. È successo nella serata di ieri in piazza Porta Nolana, a Napoli, dove gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato un 24enne con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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