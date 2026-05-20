L' incubo di una giovane | attratta in casa e violentata La Polizia arresta un 30enne
Una giovane donna ha vissuto un episodio drammatico ieri pomeriggio, quando è stata attirata in una casa e successivamente violentata. La polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 30 anni, di origine ivoriana e regolare in Italia, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte subito dopo il fatto. La vittima ha fornito le prime testimonianze agli inquirenti, che hanno avviato le procedure per accertare i dettagli dell’accaduto.
Ieri pomeriggio gli agenti della Questura di Ravenna hanno tratto in arresto un trentenne ivoriano, regolare sul territorio nazionale, per il reato di violenza sessuale aggravata. Nello specifico, la Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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