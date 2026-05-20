L' incubo di una giovane | attratta in casa e violentata La Polizia arresta un 30enne

Una giovane donna ha vissuto un episodio drammatico ieri pomeriggio, quando è stata attirata in una casa e successivamente violentata. La polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 30 anni, di origine ivoriana e regolare in Italia, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte subito dopo il fatto. La vittima ha fornito le prime testimonianze agli inquirenti, che hanno avviato le procedure per accertare i dettagli dell’accaduto.

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