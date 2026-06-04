Una donna è stata aggredita sotto casa a Lecce, intorno alle 22 di ieri sera, in via 95esimo Reggimento di Fanteria. Due giovani si sono avvicinati e l’hanno colpita, rubandole alcuni gioielli. La donna ha subito l’aggressione senza riuscire a reagire, mentre i rapinatori sono fuggiti immediatamente dopo aver portato via gli oggetti di valore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Una violenta rapina si è consumata, ieri sera a Lecce attorno alle 22, in via 95esimo Reggimento di Fanteria. Vittima dell'episodio è una cittadina 63enne di origini romene. La donna stava rincasando a piedi quando è stata improvvisamente bloccata da due giovani, di età tra i 15 e i 20 anni. Secondo quanto ricostruito, i due hanno agito con violenza: l'hanno colpita ripetutamente al volto con pugni e schiaffi per stordirla, riuscendo così a strapparle i gioielli che portava addosso. I due si sono impossessati di una collanina, un anello e un bracciale in oro, per poi darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce. Soccorsa a seguito dell'aggressione, la sessantatreenne ha riportato diverse contusioni al volto, giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Rapina e terrore a Lecce, donna aggredita sotto casa da due ragazzi: derubata dei gioielli

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