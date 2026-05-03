Donna aggredita Buttata a terra e derubata

Una donna è stata vittima di un'aggressione mentre camminava per strada durante le ore diurne. È stata spinta a terra e le è stata rubata una collanina, mentre il rapinatore è fuggito subito dopo l'evento. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente durante il fatto.

Scippata in pieno giorno mentre cammina: spinta a terra e derubata della collanina, rapinatore in fuga. È successo nel primo pomeriggio del Primo Maggio, tra viale Verdi e via Postumo. In giro non c’era nessuno perché la maggior parte delle persone si era spostata verso il mare per la festa. Vittima una donna di mezza età, di origine straniera, che stava passeggiando quando è stata improvvisamente aggredita alle spalle. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è avvicinato con rapidità, l’ha spinta e le ha strappato la catenina dal collo, per poi darsi alla fuga a piedi. Un’azione molto rapida, durata pochi secondi, che non ha lasciato il tempo alla vittima di reagire né di chiedere aiuto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna aggredita. Buttata a terra e derubata Notizie correlate Violenza sessuale a Torino nei pressi di una scuola, donna buttata a terra e palpeggiata: 33enne arrestatoEseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore... La forza di una donna, spoiler 30 marzo 2026: Sirin viene aggredita e derubata, darà la colpa a BaharC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Donna aggredita. Buttata a terra e derubata; Suora francese aggredita a Gerusalemme, le immagini dell’agguato in pieno giorno sul mone Sion – Video; Coppia aggredita e rapinata mentre rientra in hotel: tre arresti; Suora francese aggredita a Gerusalemme le immagini dell’agguato in pieno giorno sul mone Sion – Video. Donna aggredita. Buttata a terra e derubataScippata in pieno giorno mentre cammina: spinta a terra e derubata della collanina, rapinatore in fuga. È successo nel primo pomeriggio del Primo Maggio, tra viale Verdi e via Postumo. In giro non c’e ... ilrestodelcarlino.it Terrore nella notte a Perdifumo, nel salernitano: una donna di 52 anni aggredita in casa. Fermato un 35enne dopo fuga e incidente sulla Cilentana. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire movente e dinamica dell’acca - facebook.com facebook Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gamba. Intervento reso necessario dalle ferite. La donna resta ricoverata in prognosi riservata #ANSA x.com