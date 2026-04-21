Donna derubata alla Conad poi usano il suo bancomat | in auto pure dei gioielli rubati

Una donna è stata derubata presso un supermercato e successivamente è stato utilizzato il suo bancomat per prelievi non autorizzati. Durante le indagini, gli agenti hanno monitorato i sospetti che, dopo aver fatto sparire alcuni gioielli rubati, sono stati seguiti fino al tentativo di fuga in auto. L’attività ha portato all’arresto di tre persone, conclusione di un’operazione della Polizia di Stato di Brescia contro i reati contro il patrimonio.

Li hanno seguiti passo dopo passo, fino al colpo e al tentativo di fuga. Si è conclusa con tre arresti un’operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia, impegnata nei giorni scorsi in un’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio.In manette sono finiti tre cittadini.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Pensionata derubata dei gioielli. Preso il truffatore, è in carcereStarà in carcere almeno fino al processo, fissato per il prossimo 11 marzo, il 45enne che si era finto carabiniere e aveva rubato gioielli per 80mila... Sfregio alla Madonna di San Luca, qual è il valore dei gioielli rubati. “Mi si è fermato il cuore”Bologna, 19 febbraio 2026 – Un attentato al simbolo più caro della devozione bolognese.