Rapina con coltello nel bar tabacchi | patteggia quattro anni e tre mesi di reclusione

Un uomo con il volto coperto e un coltello ha rapinato il bar tabacchi “Buia” a Chiesanuova, frazione di Sannicola, la sera del 26 dicembre. Il 28enne coinvolto nell’episodio ha patteggiato una condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione. La vittima ha riferito che il rapinatore si è fatto consegnare denaro e sigarette prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini, che hanno portato all’accordo di pena con il giudice.

SANNICOLA -Volto coperto e coltello in pugno, aveva svaligiato il bar tabacchi “Buia” di Chiesanuova, frazione di Sannicola, nella serata del 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano. Individuato e arrestato, Francesco Orlando, 21enne di Galatina, ha ora patteggiato una pena a 4 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Rapina nella tabaccheria alla Barca: arrestati due rapinatori, traditi dai vestiti

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