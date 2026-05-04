Droga e pistola sequestrate in casa | patteggia due anni e sei mesi di reclusione

Uno dei tre arrestati in seguito a un blitz nel quartiere Santa Rita a Lanciano ha accettato un patteggiamento di due anni e sei mesi di reclusione. L'operazione, avvenuta lo scorso novembre, ha portato al sequestro di droga e di una pistola in un'abitazione. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine coordinata dalle forze dell'ordine dopo una rissa tra famiglie rom nel quartiere.

Ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione uno dei tre arrestati nel corso dell'operazione interforze scattata, lo scorso novembre, a seguito della rissa tra famiglie rom nel quartiere Santa Rita, a Lanciano.Il 14 novembre 2025 – cinque giorni dopo la violenta rissa in strada tra fazioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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