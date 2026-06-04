Rapina con coltello nel bar tabacchi | patteggia 4 anni e 3 mesi di reclusione

Un uomo ha rapinato con un coltello il bar tabacchi “Buia” a Chiesanuova, frazione di Sannicola, la sera del 26 dicembre. Il rapinatore aveva coperto il volto e minacciato con l’arma il personale del locale. In tribunale ha patteggiato una condanna di 4 anni e 3 mesi di reclusione.

SANNICOLA -Volto coperto e coltello in pugno, aveva svaligiato il bar tabacchi “Buia” di Chiesanuova, frazione di Sannicola, nella serata del 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano. Individuato e arrestato, Francesco Orlando, 21enne di Galatina, ha ora patteggiato una pena a 4 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Rapina nella tabaccheria alla Barca: arrestati due rapinatori, traditi dai vestiti

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