Finto incontro sessuale organizzato su Grindr sequestrato e rapinato con pistola e coltello | due arrestati uno patteggia 4 anni e 8 mesi
Due uomini sono stati arrestati dopo aver organizzato un falso incontro sessuale tramite Grindr, che si è concluso con una rapina violenta. Durante l’episodio, uno dei sospettati ha minacciato la vittima con una pistola e un coltello, sottraendole denaro e oggetti di valore. Uno dei due ha scelto di patteggiare, ricevendo una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine che hanno sequestrato gli strumenti utilizzati durante il crimine.
Ha patteggiato una condanna a 4 anni e 8 mesi un 25enne accusato di avere partecipato a una violenta rapina aggravata ai danni di un uomo attirato in una trappola attraverso l’app di incontri Grindr.Secondo quanto ricostruito dalla procura, il piano sarebbe stato organizzato insieme a un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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