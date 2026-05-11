Finto incontro sessuale organizzato su Grindr sequestrato e rapinato con pistola e coltello | due arrestati uno patteggia 4 anni e 8 mesi

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dopo aver organizzato un falso incontro sessuale tramite Grindr, che si è concluso con una rapina violenta. Durante l’episodio, uno dei sospettati ha minacciato la vittima con una pistola e un coltello, sottraendole denaro e oggetti di valore. Uno dei due ha scelto di patteggiare, ricevendo una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine che hanno sequestrato gli strumenti utilizzati durante il crimine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha patteggiato una condanna a 4 anni e 8 mesi un 25enne accusato di avere partecipato a una violenta rapina aggravata ai danni di un uomo attirato in una trappola attraverso l’app di incontri Grindr.Secondo quanto ricostruito dalla procura, il piano sarebbe stato organizzato insieme a un.🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Droga e pistola sequestrate in casa: patteggia due anni e sei mesi di reclusioneHa patteggiato due anni e sei mesi di reclusione uno dei tre arrestati nel corso dell'operazione interforze scattata, lo scorso novembre, a seguito...

Leggi anche: Allunga le mani su una minorenne e finisce a processo per violenza sessuale. In aula patteggia: 1 anni e 4 mesi al molestatore

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web