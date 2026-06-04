Ranking Atp | Arnaldi fa un balzo di almeno 70 posizioni Cobolli è virtualmente in top 10 – La classifica degli italiani

Nella classifica ATP, Arnaldi ha guadagnato almeno 70 posizioni, mentre Cobolli è vicino alla top 10. Tre italiani sono arrivati ai quarti di finale, due sono in semifinale e uno raggiungerà la finale, indipendentemente dall'esito.

Tre italiani ai quarti di finale, due in semifinale, un finalista sarà azzurro a prescindere da come andrà. Il Roland Garros dell’Italia – nonostante il crollo di Jannik Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti – è stato un successo e ha regalato storie fantastiche. Dalla prima semifinale Slam di Cobolli – che affronta Arnaldi in semifinale – al ritorno di Berrettini ( poi uscito in lacrime per un infortunio ), fino all’exploit dello stesso Arnaldi. E proprio questi exploit hanno permesso a tutti e tre di migliorare notevolmente la loro posizione nel ranking Atp, che però – va precisato – sarà ufficiale da lunedì, da quando sarà finito il Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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