Sinner rafforza il n1 Musetti salva la top-10 Cobolli al best ranking Berrettini ci prova | il ranking ATP degli italiani prima di Roma

Prima dei tornei di Roma, il ranking ATP degli italiani vede Sinner consolidare la posizione di numero uno al mondo, grazie ai punti accumulati a Madrid. Musetti si mantiene nella top-10, mentre Cobolli raggiunge il suo miglior posizionamento in classifica. Berrettini, invece, cerca di risalire la graduatoria e migliorare il suo ranking. La classifica riflette gli ultimi risultati ottenuti dai giocatori italiani sui campi internazionali.

Jannik Sinner sta ulteriormente rafforzando il proprio status di numero 1 del mondo grazie alla cavalcata che sta inscenando al Masters 1000 di Madrid: il fuoriclasse altoatesino svetta con 13.750 punti dopo aver raggiunto la semifinale sulla terra rossa della capitale spagnola (incrocerà il francese Arthur Fils nella giornata di venerdì 1° maggio), potrebbe issarsi a quota 14.000 in caso di approdo all’atto conclusivo e volerebbe a 14.350 se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo. Il 24enne ha ampliato il vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz: attualmente si parla di 790 punti, che diventerebbe 1.040 con l’eventuale finale e 1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner rafforza il n.1, Musetti salva la top-10, Cobolli al best ranking, Berrettini ci prova: il ranking ATP degli italiani prima di Roma

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