Sinner n1 del mondo due azzurri in top-10 che scalata di Cobolli | il ranking ATP degli italiani prima di Madrid

Prima del torneo di Madrid, il ranking ATP degli italiani vede Sinner in vetta come numero uno mondiale con oltre 13.000 punti. Due altri tennisti italiani si trovano tra i primi dieci, mentre Cobolli ha fatto un notevole balzo in avanti, migliorando la sua posizione nella classifica. La graduatoria riflette le performance recenti dei giocatori italiani, con alcuni che si avvicinano ai vertici del circuito internazionale.

Jannik Sinner si conferma numero 1 del mondo con 13.350 punti e può fare affidamento su 390 lunghezze di margine nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, ritiratosi prima degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e che ha annunciato la propria assenza dall’imminente Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino rimarrà al comando della graduatoria internazionale almeno fino al termine degli Internazionali d’Italia, con la possibilità di allungare nei confronti del grande rivale iberico. Come sarà il ranking ATP degli altri italiani prima del torneo nella capitale spagnola, che andrà in scena sulla terra rossa dal 22...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner n.1 del mondo, due azzurri in top-10, che scalata di Cobolli: il ranking ATP degli italiani prima di Madrid

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