Piloti Sipontini pronti per il 5°Rally Costa del Gargano

I piloti di Siponto si preparano a partecipare al 5° Rally Costa del Gargano. Sono pronti a gareggiare sulle strade del promontorio, con equipaggi che rappresentano il territorio. L’obiettivo è difendere i colori locali e offrire spettacolo agli appassionati di motori durante l’evento. La competizione si svolgerà lungo diversi tracciati, con le vetture che affronteranno le prove speciali programmate nel weekend.

La Piloti Sipontini sarà presente anche quest’anno sulle strade del Gargano con equipaggi pronti a difendere i colori del territorio e a regalare emozioni agli appassionati di motori. Al via Ivan Schinosi e Alessandro Mazzocchi, impegnati su Peugeot 208 Rally4 del team SMD Racing, mentre i fratelli Pasquale e Matteo Stilla porteranno in gara la loro inseparabile Renault Clio RS N3, seguita dal team Laudati. Presente anche l’equipaggio formato da Fortunato Di Fonzo e Venanzio Aiezza, che saranno al via su Peugeot 208 Rally4 del Lion Team. Presente inoltre il presidente Meo Solitro, che avrà l’onore di aprire la manifestazione nel ruolo di apripista. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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